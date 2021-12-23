Американский чиновник пригрозил приблизить НАТО к границам России из-за Украины

Потенциальное вторжение России на Украину привело бы к наращиванию сил НАТО у границ РФ, а не удалит их. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США, цитату приводит РИА Новости.

«Мы с нашими союзниками готовы наложить жесткую меры, которые повредят российской экономике и приведут именно к тому, чего Россия не хочет: больше потенциала НАТО ближе, а не дальше от российских границ», — пригрозил американский чиновник, добавив, что эти слова были переданы по линии президентов Джо Байдена и Владимира Путина.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО никогда не давало обещаний не расширяться на восток, тем самым отвергнув обвинения президента России Владимира Путина в том, что НАТО «надуло» Москву. По словам генсека НАТО, в учредительном договоре Североатлантического альянса указано, что любая страна может стать членом организации.