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Оценены шансы Байдена и Трампа на победу в выборах 2024 года

Американист Мизин: как у Байдена, так и у Трампа мало шансов на победу в выборах 2024 года

Фото: Mario Tama / Getty Images

Как у действующего президента США Джо Байдена, так и у его предшественника на этом посту Дональда Трампа мало шансов на победу в выборах 2024 года. Так оценил ситуацию в политическом поле США американист Виктор Мизин, передает газета «Известия».

«Хотя и есть предположения, что на следующих выборах республиканцы смогут взять обе палаты, что очень заботит демократов, на самом деле обе американские партии переживают сейчас кризис», — рассказал ученый. Он подчеркнул, что главная проблема Демократической партии заключается в отсутствии ярких лидеров. Мизин отметил, что у Камалы Харрис самый низкий рейтинг вице-президента за всю историю США. Он также обратил внимание на то, что Байден регулярно оговаривается и засыпает «как в прямом, так и в политическом смысле».

При этом, по словам политолога, у республиканцев тоже нет достойного кандидата на президентскую должность. Он отметил, что в партии есть радикальные политики, истинная поддержка которых неизвестна. «Трампу, конечно, было бы разумнее подобрать наследника, поскольку его шансы все-таки невелики», — заключил Мизин. Третьего кандидата в президенты США — представителя ЛГБТ-сообщества, бывшего мэра города Саут-Бенд Пита Буттиджича — американист назвал сомнительным.

Ранее Байден раскрыл условие для участия в выборах главы государства в 2024 году. Он рассказал, что если будет находиться в таком же хорошем состоянии здоровья, как сейчас, то будет баллотироваться снова. При этом, по мнению президента, участие Трампа в выборах только увеличит его шансы на победу.

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Екатерина Андреева
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