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Байден пообещал поучаствовать в выборах президента в 2024 году при одном условии

Байден подтвердил планы баллотироваться в 2024 году, даже если против него будет Трамп
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден раскрыл условие для участия в выборах главы государства в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC.

По словам Байдена, он очень уважает судьбу, которая не раз вмешивалась в его жизнь. Он отметил, что, если будет находиться в таком же хорошем состоянии здоровья, как сейчас, то будет баллотироваться снова.

При этом президент также ответил на вопрос журналиста о том, что он будет делать, если против него на выборах снова будет экс-глава государства Дональд Трамп. Байден подчеркнул, что это только увеличит шансы его участия в следующих выборах.

Ранее пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что Байден намерен баллотироваться во второй раз вместе с нынешним вице-президентом Камалой Харрис. К моменту выборов в 2024 году главе государства исполнится 81 год.

Марина Совина
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