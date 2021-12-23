Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Звезда «Универа» объяснила кусание губ перед Путиным

Актриса Анна Хилькевич рассказала, почему кусала губы на пресс-конференции Путина
Анна Хилькевич

Анна Хилькевич. Фото: @annakhilkevich

Известная ролями в сериале «Универ» и фильмах франшизы «Елки» актриса Анна Хилькевич объяснила, почему была запечатлена кусающей губы на пресс-конференции президента России Владимира Путина. Слова артистки передает Life.

«Я просто плохо видела, и губы обсохли под маской», — призналась Хилькевич.

На вопрос журналиста, не пыталась ли она соблазнить президента, актриса ответила: «Ну, что вы. Я прежде всего женщина, и красивая женщина, но, мужчина, не ищите во всем подвоха».

Хилькевич, которая является представительницей отечественной социальной сети «Яппи», удалось задать Путину вопрос о том, деградирует ли новое поколение россиян под влиянием различных интернет-площадок. Президент ответил, что, по его мнению, дети всегда лучше и умнее родителей.

Анна Хилькевич снималась в сериалах «Барвиха», «Звоните ДиКаприо!», «Универ. Новая общага» и «Универ. Десять лет спустя», а также четырех фильмах франшизы «Елки».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Денис Рузаев
Обсудить
Последние новости
Столтенберг отверг слова Путина о расширении НАТО на восток
В правительстве рассказали о переменах в Пенсионном фонде
Стала известна дата возобновления РПЛ
Российский заключенный проглотил черенок от ложки и проходил с ним больше года
Политолог оценил перспективы освобождения Медведчука после требований ЕС
Десять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Москве
В Москве решили нанять собаку-робота для борьбы с захватчиками города
Яна Рудковская наняла адвоката из-за слухов о нарушении развития у Гном Гномыча
Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали дочь
Чимаев пообещал оторвать голову бойцу UFC
Звезда «Универа» объяснила кусание губ перед Путиным
Раскрыт вопрос Шнурова Путину
Украина ответила на слова Путина о подготовке новой операции в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter