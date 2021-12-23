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В Швейцарии несколько месяцев прививали граждан просроченными вакцинами

Врач из швейцарского кантона Швиц привила 100 человек просроченными вакцинами от COVID-19

Фото: Lindsey Wasson / Reuters

Врач в швейцарском кантоне Швиц несколько месяцев прививала граждан просроченными вакцинами от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Медик Сюзанна Ниеманн ввела просроченный препарат против коронавируса производства Moderna более чем сотне человек. Против врача возбуждено уголовное дело. Ниеманн запретили заниматься врачебной деятельностью.

Власти уточнили, что истекший срок годности вакцины не является угрозой для человека, однако эффективность препарата сомнительна. Официальные лица также отметили, что не все привитые просроченной вакциной могут быть идентифицированы. Власти порекомендовали всем прошедшим вакцинацию в кабинете Ниеманн соблюдать защитные меры.

Ранее в штате Мэриленд в США около 70 детей привили просроченной вакциной от коронавируса. Препарат оказался просроченным из-за нарушения условий хранения. Службы здравоохранения заверили, что здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает.

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Анжелика Бережная
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