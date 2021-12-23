Сбер выпустил гастрошоу «Вкусные города» с Филиппом Киркоровым

К новогодним праздникам Сбер запустил гастрономическое цифровое YouTube-шоу «Вкусные города». Его суть проста: звездные гости путешествуют по разным городам России, чтобы отведать их традиционную кухню. Кроме того, они получают задания от местных жителей и рассказывают про цифровые продукты Сбера и его экосистемы.

Героями первого выпуска стали Филипп Киркоров и комик, телеведущий и актер Антон Шастун: зрители узнают, насколько точны вкусовые рецепторы поп-короля и помогут ли Антону импровизаторские качества в приготовлении ухи.

«В своей работе мы стараемся использовать все инструменты донесения информации до клиентов. Есть контекст и performance, ТВ и наружная реклама, социальные сети и блогеры — это четкие и понятные инструменты, которые все, и в том числе Сбер как один из лидеров рекламного рынка, умеют считать. Но мы всегда придерживаемся позиции, что content is the king, поэтому мы и решили попробовать сделать легкое шоу, в которое в игровой форме вплетены наши продукты (в первом выпуске это наша подписка СберПрайм+ и сервис СберЧаевые). Надеюсь, что пилотный выпуск станет для миллионов людей отличным времяпрепровождением в новогодние праздники», — отметил Валентин Васин, Исполнительный директор, исполняющий обязанности начальника управления внешних коммуникаций и репутации СберБанка.

Пилотный выпуск шоу «Вкусные города» уже доступен по ссылке.

