Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Сбер выпустил гастрошоу «Вкусные города» с Филиппом Киркоровым

Сбер запустил гастрономическое цифровое YouTube-шоу «Вкусные города»

Кадр: Агент 900 / YouTube

К новогодним праздникам Сбер запустил гастрономическое цифровое YouTube-шоу «Вкусные города». Его суть проста: звездные гости путешествуют по разным городам России, чтобы отведать их традиционную кухню. Кроме того, они получают задания от местных жителей и рассказывают про цифровые продукты Сбера и его экосистемы.

Героями первого выпуска стали Филипп Киркоров и комик, телеведущий и актер Антон Шастун: зрители узнают, насколько точны вкусовые рецепторы поп-короля и помогут ли Антону импровизаторские качества в приготовлении ухи.

«В своей работе мы стараемся использовать все инструменты донесения информации до клиентов. Есть контекст и performance, ТВ и наружная реклама, социальные сети и блогеры — это четкие и понятные инструменты, которые все, и в том числе Сбер как один из лидеров рекламного рынка, умеют считать. Но мы всегда придерживаемся позиции, что content is the king, поэтому мы и решили попробовать сделать легкое шоу, в которое в игровой форме вплетены наши продукты (в первом выпуске это наша подписка СберПрайм+ и сервис СберЧаевые). Надеюсь, что пилотный выпуск станет для миллионов людей отличным времяпрепровождением в новогодние праздники», — отметил Валентин Васин, Исполнительный директор, исполняющий обязанности начальника управления внешних коммуникаций и репутации СберБанка.

Пилотный выпуск шоу «Вкусные города» уже доступен по ссылке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Украина ответила на слова Путина о подготовке новой операции в Донбассе
Чимаев пообещал оторвать голову бойцу UFC
Звезда «Универа» объяснила кусание губ перед Путиным
Вирусолог усомнился в достижении коллективного иммунитета в России в 2022 году
Умерла бывший главный редактор американского Vogue
Нелепая ошибка на свитере популярного бренда разозлила покупательницу
Суд арестовал избивших олимпийского чемпиона по фигурному катанию россиян
Нидерланды отказались депортировать россиян из-за дела MH17
Сергей Тихановский обжаловал приговор
В Японии создали экран со вкусом
В России назвали срок начала работы над увеличением пенсий выше инфляции
Ученый предупредил США о новой «чудовищной» волне коронавируса
Раскрыт вопрос Шнурова Путину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter