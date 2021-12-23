Россияне массово собрались в одну страну на Новый год ради иностранных вакцин

Стало известно о массовом интересе россиян к вакцинным турам в Хорватию в период зимних новогодних праздников. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты отмечают, что почти все их клиенты, которые покупают путевки в Хорватию, собираются пройти там вакцинацию зарубежными препаратами. «Спрос на прививочные туры существенно вырос. К примеру, если в октябре с этой целью тур забронировали 50 туристов, то в ноябре — уже примерно 400 человек», — рассказали представители туроператора «Русский Экспресс».

По данным аналитиков, россияне выбирают вакцинные туры разных форматов. Кто-то едет в страну на один-два дня с размещением в бюджетной гостинице, а некоторые предпочитают совмещать поездку с туризмом и остаются в Хорватии на более длительный срок.

Также в АТОР назвали оптимальную стоимость авиабилетов в европейскую страну. Улететь авиакомпанией «Аэрофлот» из Москвы в Загреб в Новый год можно за 23 тысячи рублей. После праздников стоимость снизится до 14,3 тысячи рублей. Билеты в Дубровник обойдутся дешевле — от 20 тысяч рублей во время каникул и в районе 6 тысяч рублей после 8 января.

Ранее в декабре туроператоры предсказали увеличение интереса к вакцинным турам за границу в 2022 году. По их словам, такие поездки станут более востребованными на фоне новостей о том, что россияне, которые привились иностранными вакцинами от COVID-19, смогут получить сертификат, действующий полгода.