Вирусолог сравнил заразность дельты и омикрон-варианта коронавируса

Член-корреспондент РАН, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов в интервью «Ленте.ру» сравнил заразность дельты и омикрон-варианта коронавируса. По его словам, один больной с омикрон-штаммом может заразить более шести человек. Это превышает аналогичный показатель у носителей дельта-штамма.

«По омикрону репродуктивное число пока точно не определено. Одно ясно — оно больше шести (один больной может заразить более шести человек, — прим. «Ленты.ру»), больше, чем у варианта дельта», — заявил он.

И уже ясно, что по скорости распространения этот вариант будет не менее быстро распространяться, чем дельта Сергей Нетесов вирусолог

В то же время Нетесов отметил, что имеющаяся у ученых информация не позволяет в точности прогнозировать динамику распространения омикрон-варианта, однако сейчас уже начали появляться первые более-менее точные данные из Великобритании и стран Скандинавии.

«По всей видимости, надо брать за аналог дельту и по ней уже смотреть. Но вот только что опубликованные данные по вспышке в Норвегии и ожидаемые данные по Великобритании и Дании могут помочь хотя бы в грубой прикидке», — добавил Нетесов.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что омикрон-штамм уже начал распространение в России. При этом, по его словам, при сохранении текущих темпов вакцинации и противоэпидемиологических мер пандемию в России удастся победить к осени 2022 года.