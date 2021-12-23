Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Калуге откроется выставка работ Марка Шагала

В калужском музее изобразительных искусств откроется выставка работ художника Марка Шагала
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Митя Алешковский / ТАСС

В Калуге 29 декабря откроется выставка работ русского и французского художника еврейского происхождения Марка Шагала. Об этом сообщает «Калужские Губернские Ведомости».

В экспозиции городского музея изобразительных искусств будут представлены наиболее известные графические серии известного автора. Например, в их число войдут иллюстрации к поэме Николая Гоголя «Мертвые души», библейская серия цветных литографий «Библейские послания» и рисунки к Библии. Также жители и гости города увидят серию «И на земле», которая состоит из 15 акватинт — гравюр на металле.

Отмечается, что даную выставку предоставили музею математик Марк Башмаков и коллекционер Павел Башмаков, который является владельцем галереи «PS Gallery». Экспозиция будет доступна до 8 марта 2022 года.

Ранее в декаре стало известно, что в Краснодаре откроется выставка ретро-открыток и иллюстраций художницы Елизаветы Бем. В экспозицию войдут 90 экспонатов, которые были выпущены в конце XIX-начале XX веков в Париже, Нью-Йорке и Санкт-Петербурге.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Айсель Эюбова
Обсудить
Последние новости
Украина ответила на слова Путина о подготовке новой операции в Донбассе
Энергетический кризис в Европе ударил по промышленным гигантам
Украина захотела резко сократить потребление газа
Британская газета исказила слова Путина о войне с Украиной
Подросток с лунатизмом выпал из окна многоэтажного дома в Москве
Оценены шансы Байдена и Трампа на победу в выборах 2024 года
Москвичам пообещали скидки на загородное жилье
На Украине заявили об угрозе раздела страны Польшей, Венгрией и Румынией
В Белоруссии для россиянина Дудникова запросили 11 лет заключения
В российском регионе детям-диабетикам подарили конфеты на Новый год
Мужчина сбежал из карантинного отеля в Таиланде и тайно поехал на другой остров
Дина Саева снялась в полупрозрачном наряде без нижнего белья
Политолог рассказал об ультиматуме Путина на пресс-конференции
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter