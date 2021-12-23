В Калуге откроется выставка работ Марка Шагала

В Калуге 29 декабря откроется выставка работ русского и французского художника еврейского происхождения Марка Шагала. Об этом сообщает «Калужские Губернские Ведомости».

В экспозиции городского музея изобразительных искусств будут представлены наиболее известные графические серии известного автора. Например, в их число войдут иллюстрации к поэме Николая Гоголя «Мертвые души», библейская серия цветных литографий «Библейские послания» и рисунки к Библии. Также жители и гости города увидят серию «И на земле», которая состоит из 15 акватинт — гравюр на металле.

Отмечается, что даную выставку предоставили музею математик Марк Башмаков и коллекционер Павел Башмаков, который является владельцем галереи «PS Gallery». Экспозиция будет доступна до 8 марта 2022 года.

Ранее в декаре стало известно, что в Краснодаре откроется выставка ретро-открыток и иллюстраций художницы Елизаветы Бем. В экспозицию войдут 90 экспонатов, которые были выпущены в конце XIX-начале XX веков в Париже, Нью-Йорке и Санкт-Петербурге.