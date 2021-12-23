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Лебедев отреагировал на проверку его поста о мощах Следственным комитетом

Дизайнер Лебедев возмутился проверкой публикации в социальных сетях о святых мощах

Фото: АГН Москва / globallookpress.com

Популярный блогер и дизайнер Артемий Лебедев отреагировал на то, что Следственный комитет начал проверку из-за его текста о мощах, опубликованного в Telegram. В новом посте дизайнер возмутился из-за решения СК.

«Дорогой Следственный комитет! Расскажи мне, пожалуйста, а что такое святые мощи? В каком законе они описаны? Как определяется святость?» — начал Лебедев. Дизайнер с сарказмом задал следствию несколько риторических вопросов, в которых поиронизировал над тем, что считать кощунством, и назвал богохульным бланк, полученный от СК.

К посту блогер прикрепил копию документа, полученного от Следственного комитета. В нем говорится, что Пресненский межрайонный отдел СК Москвы« зарегистрировал материал проверки <...> о возможном нарушении права на свободу совести и вероисповеданий в интернет-мессенджере Telegram».

«Согласно имеющимся данным, на странице пользователя в интернет-мессенджере Telegram с именем Артемий Лебедев опубликованы нецензурные высказывания о святых мощах», — говорится в документе. По этой причине дизайнера обязали явиться в следственный отдел для «дачи объяснений».

Пост, который намерено проверить следствие, был опубликован в Telegram-канале Лебедева 17 декабря. В нем блогер написал, что считает созерцание мощей тупым занятием, а также удивился тому, что к мощам до сих пор выстраиваются очереди из желающих поклониться им.

Ранее Лебедев заявил, что россияне не уважают флаг страны. Дизайнер призвал начать общественное движение, которое должно будет вернуть уважение к государственному флагу.

Дарья Кучерявых
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