Политолог оценил перспективы освобождения Медведчука после требований ЕС

Требования ЕС не приведут к освобождению главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука из-под домашнего ареста. Об этом заявил киевский политолог Денис Гаевский в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт оценил шансы Медведчука на скорое окончание домашнего ареста как низкие. Он считает, что украинские судебные власти все равно продлят меру пресечения для политика.

При этом Гаевский не исключил появления в перспективе новых дел против Медведчука. Они могут быть вызваны утилитарными соображениями — уголовно-процессуальный кодекс Украины не позволяет без ограничений продлять домашний арест в рамках одного дела, однако его могут продолжать назначать в качестве меры пресечения уже по другому уголовному производству.

Ранее украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в дипломатических кругах сообщило, что ЕС потребовал от президента Украины Владимира Зеленского отменить санкции против оппозиционных СМИ и освободить Медведчука. Источник утверждает, что вопросы санкций и ареста политика стали одними из пунктов предложений, выдвинутых европейскими лидерами на переговорах о деэскалации напряженности вокруг Украины и России, а также обмена мнениями по вопросам внутренней украинской политики и ситуации с правами человека в стране.

Виктор Медведчук находится под домашним арестом с середины мая. Его обвиняют в госизмене, нарушении законов и обычаев войны и содействии терроризму. Сам он считает уголовные дела против себя политическими.