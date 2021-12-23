Синоптик спрогнозировал потепление в Москве к выходным

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал, что установившийся с начала недели в Москве холод начнет спадать 23 декабря. Его слова приводит «Московский комсомолец».

Он уточнил, что в четверг, 23 декабря, в столице потеплеет до минус 11-13 градусов. В пятницу температура воздуха повысится до минус 8-10 градусов. Самым теплым днем текущей недели станет суббота: столбики термометра приблизятся до минус 5 градусов. При этом Вильфанд отметил, что атмосферное давление понизится до 730 миллиметров ртутного столба.

В заключение синоптик добавил, что на предстоящей неделе москвичей вновь ожидает похолодание, но без аномальных морозов.

Ранее Вильфанд спрогнозировал аномальное похолодание в азиатской части России. По его словам, в некоторых регионах в ближайшие дни температура опустится до минус 52 градусов.