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В России допустили идею оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы

Глава Рособрнадзора Музаев не увидел рисков в ЕГЭ только для поступающих в вузы

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Рособрнадзор не видит рисков в том, чтобы оставить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только для поступающих в вузы. Такой формат допустил глава ведомства Анзор Музаев в интервью ТАСС.

По его словам, в 2021 году ничего трагичного не случилось из-за того, что выпускники, не планировавшие продолжать обучение в вузах, вместо ЕГЭ сдавали государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку и математике. «Дети получили аттестат. Если они когда-то захотят поступать в высшее учебное заведение, у них есть право заявиться на ЕГЭ, как у выпускников прошлых лет, сдать этот экзамен и поступить в высшее учебное заведение», — указал он.

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Музаев уточнил, что формат, когда ЕГЭ сдают только поступающие в вузы, должны поддержать общество, Госдума и правительство.

Ранее руководитель Рособрнадзора рассказал, что в 2022 году ЕГЭ пройдет в доковидном формате. Он добавил, что для допуска к написанию ЕГЭ большинство учеников одиннадцатых классов уже написали итоговое сочинение. Только в Калмыкии проведение работы отложили из-за сложной ситуации с COVID-19.

В 2022 году в России Единый государственный экзамен пройдет с 21 марта по 2 июля. Досрочный период сдачи продлится до 18 апреля, а основной период сдачи вместе с резервными днями будет проходить с 26 мая. В начале сентября предусмотрен дополнительный период сдачи.

Марина Совина
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