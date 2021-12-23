Украина ответила на слова Путина о подготовке новой операции в Донбассе

Слова президента России Владимира Путина о подготовке Украиной новой военной операции в Донбассе не соответствуют действительности — Киев стремится только к миру. Так на заявление российского лидера, сделанное в ходе ежегодной большой пресс-конференции, ответил представитель МИД Украины Олег Николенко. Его цитирует «Русская служба Би-би-си».

«Постоянные усилия украинского руководства для сдвига с места мирного процесса, в первую очередь в "нормандском формате", ярко иллюстрируют преданность Украины политико-дипломатическому пути урегулирования вооруженного конфликта», — добавил Николенко, отметив, что Киев проделал титаническую работу для возобновления режима прекращения огня.

Он также призвал Москву сконцентрироваться на завершении вооруженного конфликта на востоке Украины, поскольку люди по обе стороны линии разграничения заслуживают мира и спокойствия, особенно в канун новогодних праздников.

О том, что Киев может готовить очередную силовую операцию в Донбассе, Путин заявил ранее 23 декабря. «Складывается впечатление, что, может быть, готовят третью военную операцию, и нас заранее предупреждают — не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, вмешаетесь, будете защищать, последуют новые санкции. Это первый вариант, на который мы должны реагировать», — сказал он.