Путин допустил новую силовую операцию Киева в Донбассе

Киев может готовить новую силовую операцию в Донбассе, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

Он напомнил, что украинские власти дважды пытались провести наступление в Донбассе, однако это закончилось для них крахом. «Складывается впечатление, что может быть, готовят третью военную операцию, и нас заранее предупреждают — не вмешивайтесь, не защищайте этих людей, вмешаетесь, будете защищать, последуют новые санкции. Это первый вариант, на который мы должны реагировать», — отметил Путин.

Глава государства также допустил создание на Украине «такой анти-России, с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению». Потом, по его мнению, украинских радикалов могут подтолкнуть на решение конфликта в Донбассе военным путем и спровоцировать их на попытку вернуть Крым в состав Украины.

Ранее 23 декабря военный историк Борис Юлин заявил об очевидных маркерах того, что Киев готовит военную операцию в Донбассе. В разговоре с «Лентой.ру» он подчеркнул, что на это указывают сосредоточения украинских войск у границ и воинственная риторика.