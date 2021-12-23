Экс-губернатор Пензенской области стал фигурантом еще одного уголовного дела

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На этот раз чиновник подозревается в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. По данным издания, основанием для возбуждения еще одного дела стал рапорт оперативников ГУЭБиПК МВД, которые в марте этого года обыск в здании пензенской областной администрации. Тогда в помещении рядом с кабинетом Белозерцева был обнаружен пистолет Макарова со спиленным номером, а также 96 патронов к нему. Обвинение по данному эпизоду пока не предъявлено. Адвокаты Белозерцева утверждают, что пистолет их подзащитному не принадлежит. Новое расследование защита рассматривает как способ давления на экс-главу российского региона.

В настоящее время Белозерцев с является одним из фигурантов уголовного дела в связи с госконтрактами на борьбу против коронавирусной инфекции. По версии следствия, Белозерцев помимо взятки в виде дорогих часов и автомобиля получил 20 миллионов рублей наличными.