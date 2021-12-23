Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Экс-губернатор Пензенской области стал фигурантом еще одного уголовного дела

«Ъ»: экс-губернатор Белозерцев подозревается в незаконном хранении пистолета

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Следственный комитет России возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На этот раз чиновник подозревается в незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. По данным издания, основанием для возбуждения еще одного дела стал рапорт оперативников ГУЭБиПК МВД, которые в марте этого года обыск в здании пензенской областной администрации. Тогда в помещении рядом с кабинетом Белозерцева был обнаружен пистолет Макарова со спиленным номером, а также 96 патронов к нему. Обвинение по данному эпизоду пока не предъявлено. Адвокаты Белозерцева утверждают, что пистолет их подзащитному не принадлежит. Новое расследование защита рассматривает как способ давления на экс-главу российского региона.

В настоящее время Белозерцев с является одним из фигурантов уголовного дела в связи с госконтрактами на борьбу против коронавирусной инфекции. По версии следствия, Белозерцев помимо взятки в виде дорогих часов и автомобиля получил 20 миллионов рублей наличными.

Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
В России зарегистрирован новый препарат от коронавируса «Мир 19»
Названы города России с наиболее загрязненным воздухом
В России разработали тест для определения омикрон-штамма коронавируса
Россиян предупредили о возросшем числе фишинговых сайтов перед Новым годом
Невролог объяснил причины головной боли на морозе
Жители Москвы и Подмосковья начали массово скупать снегоходы
Экс-губернатор Пензенской области стал фигурантом еще одного уголовного дела
Названы наименее угоняемые автомобили
Отец студентки-вундеркинда рассказал о «чудовищных действиях» со стороны МГУ
В Евросоюзе рассказали о получении жалобы «Нафтогаза» на «Газпром»
В Пенсионном фонде напомнили об условиях получения пенсии
Мужчина сходил на неудачное свидание с женщиной и отправился в кино с ее мужем
Илон Маск раскритиковал культуру отмены и призвал строить общество без осуждения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter