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Депутат Госдумы назвал Собчак «дамой с серебряной ложкой во рту»

Евгений Попов, депутат Госдумы: Собчак не журналист, она «дама с серебряной ложкой во рту»
Евгений Попов

Евгений Попов. Фото: @popovrtr

Ведущий программы «60 минут» и депутат Госдумы Евгений Попов раскритиковал телеведущую и журналистку Ксению Собчак, посетившую ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. В беседе с изданием Daily Storm он назвал ее «дамой с серебряной ложкой во рту».

«Она не журналист, не общественник, не активист, не блогер. Просто дама с серебряной ложкой во рту. Она всегда себя так ведет. Нет ни правил, ни норм, ни законов для нее», — возмутился Попов.

Поводом для критики стало то, что Собчак получила аккредитацию на пресс-конференцию от издания Ostorozhno c доменным именем Ostorozhno.News, это СМИ это зарегистрировано 24 сентября. За историю существования и к моменту конференции оно выпустило только одну новость.

Материал под названием: «В колонии Калужской области заключенные жалуются, что их морят голодом и бьют» был опубликован 1 декабря. После пресс-конференции число публикаций увеличилось.

23 декабря Собчак задала на пресс-конференции Путина вопрос о присвоении звания генерала начальнику иркутского УФСИН Леониду Сагалакову, которого ранее обвиняли в угрозах пытками в отношении заключенных региона. В ответ на это глава государства заявил, что решения о присвоении званий должностным лицам принимаются с учетом информации из разных источников.

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Асель Минбаева
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