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Биолог связала потерю обоняния с длительностью постковидного синдрома

Биолог Баранова: потерявшие обоняние дольше страдают от последствий COVID-19

Фото: Pixabay

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона, доктор биологических наук Анча Баранова связала потерю обоняния с длительностью постковидного синдрома у переболевших, сообщает портал URA.RU.

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1 декабря

По словам Барановой, потерявшие обоняние из-за COVID-19, дольше страдают от его последствий. «Обоняние — вход в нервную систему. Я думаю, что в случае штамма омикрон вирус быстрее переходит из носоглотки, из тех мест, где находится вход в обонятельный эпителий, в более нижние районы», — заявила специалист. Биолог отметила, что данных по «ковидному хвосту» после омикрон-штамма пока нет, но специалисты надеются, что он будет меньше.

«То, что все реже возникает потеря обоняния при коронавирусе, это признак положительный, хороший. Но у нас есть и отрицательный признак, к которому все очень легко относятся. Это очень сильная, разбивающая, тяжелая усталость, которая сопровождает заболевание с первых дней», — добавила профессор. Она подчеркнула, что этот фактор тревожный, ведь метаболическое истощение тяжело переносится людьми «с подорванными ресурсами» — пожилыми и с сопутствующими заболеваниями вроде диабета.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что омикрон-штамм коронавируса легче всего переносят молодые люди без хронических заболеваний. Он объяснил, что так происходит из-за более активного иммунитета у молодых. Помимо этого, наличие заболеваний снижает устойчивость организма к стрессовым воздействиям и вирусам, добавил Крючков.

Марина Совина
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