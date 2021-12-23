Тренер Лукашенко резко отреагировал на курьез с белорусским гимном

В Белоруссии резко отреагировали на очередной случай с перепутанным гимном страны, который произошел в Финляндии 22 декабря. Тренер хоккейной команды белорусского президента Александра Лукашенко Дмитрий Басков счел подобное поведение неуважением и позором. Комментарии Баскова опубликовал Telegram-канал национального собрания Белоруссии.

«Неуважение, с которым сегодня сталкивается Республика Беларусь, уже давно выходит за рамки политических или экономических отношений, вторгаясь в такие аполитичные сферы, как образование, медицина, спорт», — возмутился Басков. Он уверен, что произошедшее является политической провокацией в отношении Белоруссии, и отказался верить в версию случайного совпадения.

Басков призвал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) ввести санкции против организаторов матча, чтобы «жестко пресечь любые проявления подобного рода». В поддержку своей позиции Басков припомнил еще несколько курьезов, которые произошли с белорусскими хоккеистами в уходящем сезоне, а также посетовал на перенос чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска.

Вызвавший острую реакцию белорусского хоккеиста случай произошел в Хельсинки 22 декабря. Перед началом матча КХЛ между финской командой «Йокерит» и минским «Динамо» на арене вместо гимна Белоруссии включили гимн островного государства Палау. Первые символы в наименовании гимна Палау совпадают с названием Белоруссии — композиция называется Belau rekid. Финские организаторы уже принесли извинения команде «Динамо».

Широко известен случай, когда в Норвегии вместо белорусского гимна включили музыку группы «Песняры», игравшую в советском мультфильме «Ну, погоди!». В 2021 году Белоруссию лишили права принять чемпионат мира из-за бойкота генеральных спонсоров турнира. Белорусская команда на ЧМ уступила спортсменам из Великобритании.