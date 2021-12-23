Путин прокомментировал сожжение людей в одесском Доме профсоюзов
Президент Путин: власти Украины не ищут виновных в гибели людей в одесском Доме профсоюзов
Президент России Владимир Путин прокомментировал ход расследования гибели людей в одесском Доме профсоюзов в мае 2014 года. Об этом он высказался на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на YouTube ведет ТАСС.
По его словам, украинские власти не приложили никаких усилий, чтобы найти виновных в случившейся трагедии.
«В Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов. Хоть кто-то пальцем пошевельнул, чтобы найти преступника? Ничего подобного», — подчеркнул Путин.
Ранее во время пресс-конференции российский президент высказался о причинах обострения отношений между Киевом и Москвой. Он отметил, что подобные изменения произошли после «кровавого» государственного переворота на Украине, во время которого «убивали и сжигали людей».