Госсекретарь США, глава МИД ФРГ и глава Минобороны Британии обсудили Россию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, госсекретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок и глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес обсудили «двусторонний подход» к России. Об этом заявил генсек альянса в своем Twitter.

«Мы продолжаем оценивать последствия [усиления российских вооружений у границ с Украиной] для своей безопасности и сделаем все, что потребуется, для обеспечения безопасности членам НАТО. При этом мы остаемся открытыми к диалогу», — подчеркивается в сообщении.

22 декабря ситуацию на границе России с Украиной также обсудили Блинкен и верховный представитель Европейского союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель. Они пришли к выводу, что предложения по безопасности в Европе нельзя обсуждать без участия Евросоюза.