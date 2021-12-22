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Блинкен и Боррель заявили об условии для переговоров с Россией по безопасности

Боррель и Блинкен: обсуждение европейской безопасности с Россией невозможно без участия ЕС

Фото: Olivier Hoslet / Pool / Reuters

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель пришли к выводу, что предложения по безопасности в Европе нельзя обсуждать без участия Евросоюза. Об этом сообщается на сайте Европейской внешнеполитической службы.

Телефонный разговор двух политиков произошел на фоне наращивания военной мощи России у границ Украины. Отмечается, что госсекретарь и глава европейской дипломатии приняли к сведению представленные Россией на прошлой неделе предложения, отражающие взгляды РФ на возможные договоренности по безопасности в Европе. При этом они согласились, что участие ЕС должно быть условием для обсуждения темы европейской безопасности.

Помимо этого Блинкен и Боррель в очередной раз выразили поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины и пригрозили России санкциями в случае нападения.

Ранее Боррель поддержал предложение НАТО провести заседание Совета Россия-НАТО.

Ксения Назарова
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