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Умер детский писатель и поэт Петр Синявский

Детский писатель и автор песен Петр Синявский скончался на 79-м году жизни

Фото: Wikipedia

Умер российский поэт и детский писатель Петр Синявский. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что мужчину обнаружили умершим квартире в Москве в среду, 22 декабря. Он скончался на 79-м году жизни по естественным причинам. В полиции начали проверку по факту произошедшего.

Петр Синявский родился 9 февраля 1943-го в городе Сим Челябинской области. С 18 лет он работал музыкантом в различных оркестрах. Писать стихи начал в возрасте 40 лет. Синявский был членом Союза писателей России, лауреатом литературных премий имени Корнея Чуковского, имени Сергея Михалкова и премии Маршака. Автор написал несколько десятков песен для Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Его лучшие произведения были созданы совместно с композитором Юрием Чичковым и вошли в золотой фонд советской детской песни: «Лесной марш», «Мой щенок», «Первый вальс».

Сергей Равин
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