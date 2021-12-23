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Украина продлила запрет на ввоз товаров из России

Украинский кабмин продлил запрет на ввоз ряда российских товаров до 31 декабря 2022 года

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Кабинет министров Украины продлил запрет на ввоз ряда товаров с территории России до 31 декабря 2022 года. Соответствующее решение украинское правительство приняло 23 декабря во время заседания, трансляция которого проходила на YouTube.

В частности, кабмин продлил запрет на ввоз в республику российских мяса, рыбы, шоколада, печенья, конфет, кофе и лекарственных препаратов, а также одежды, бумаги, удобрений, вагонов, тракторов и прочих товаров.

В пояснительной записке к соответствующему документу отмечается, что подобные меры были приняты в ответ на аналогичный запрет со стороны России как «государства-агрессора».

Ранее Конституционный суд (КС) Украины признал законным запрет трансляции в стране ряда российских фильмов и телепередач. Представители суда напомнили, что подобные санкции распространяются на все аудиовизуальные произведения, представленные в России после 1 января 2014 года.

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Георгий Нестеров
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