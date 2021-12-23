Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал условия нейтрального статуса Украины, которые были выдвинуты украинским генералом, криком утопающего. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, никто не может ставить какие-то условия России, а тем более Украина, чьи власти превратили цветущую ранее страну в контролируемую извне резервацию. «Все эти условия в обмен на нейтральный статус Украины напоминают дешевый шантаж и крик утопающего в пустыне», — подчеркнул Гемпель.

Он отметил, что украинские власти в настоящее время продолжают уничтожать свое государство, отказываясь от добрососедских отношений с Россией.

Ранее экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко перечислил три требования, которые должна выдвинуть страна в обмен на то, чтобы сохранить нейтралитет перед НАТО. В их числе — восстановление границ Украины 1991 года, то есть передача под контроль Киева Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса.