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В Крыму назвали криком утопающего условия нейтралитета Украины

Крымский политик Гемпель: условия нейтралитета Украины напоминают крик утопающего
Юрий Гемпель

Юрий Гемпель. Кадр: Millet Channel / YouTube

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал условия нейтрального статуса Украины, которые были выдвинуты украинским генералом, криком утопающего. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, никто не может ставить какие-то условия России, а тем более Украина, чьи власти превратили цветущую ранее страну в контролируемую извне резервацию. «Все эти условия в обмен на нейтральный статус Украины напоминают дешевый шантаж и крик утопающего в пустыне», — подчеркнул Гемпель.

Он отметил, что украинские власти в настоящее время продолжают уничтожать свое государство, отказываясь от добрососедских отношений с Россией.

Ранее экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Игорь Смешко перечислил три требования, которые должна выдвинуть страна в обмен на то, чтобы сохранить нейтралитет перед НАТО. В их числе — восстановление границ Украины 1991 года, то есть передача под контроль Киева Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса.

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Юлия Ямпольская
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