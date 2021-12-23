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Названа еще одна возможная причина массовой драки сотрудниц курганской полиции

Поводом для драки четырех сотрудниц курганской полиции могла стать должность

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Поводом для массовой драки четырех сотрудниц ОВД «Куртамышский» Кургана могла стать должность. Еще одну возможную причину инцидента назвал Telegram-канал Shot.

По данным канала, драку начала старший лейтенант полиции, гражданская жена главы отдела. Она замахнулась на капитана полиции молотком, а затем дважды ударила ее рукой. Причиной ссоры могло стать то, что капитан несколько месяцев назад заняла должность временно исполняющего обязанности начальника по личному составу. При этом лейтенант, которая пока находится в декрете, также претендовала на эту должность.

Ранее сообщалось, что поводом для драки стал сам подполковник, возглавляющий отдел. Якобы женщины его приревновали. Старший лейтенант напала на капитана полиции. За капитана вступилась майор, а на помощь старшему лейтенанту подоспела ее сестра — также майор полиции.

По факту случившегося в региональном управлении МВД проводится проверка.

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Мария Рубникович
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