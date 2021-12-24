Идею вынести алкомаркеты за пределы населенных пунктов сочли губительной

Инициатива вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов в России неправильна, считает директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Главная задача государства, в котором существует свободный розничный оборот алкогольной продукции, обеспечить людям стопроцентный доступ к легальному и качественному алкоголю, считает Черниговский. Иначе население перейдет на спиртовые суррогаты. «У нас очень много вот этих спиртовых суррогатов, которые производят зачастую на основе метанола. Люди гибнут, причем в страшных мучениях», — отметил он, припомнив отравление нескольких десятков человек в Оренбургской области.

Как можно в этой ситуации дистанцировать людей от легального качественного алкоголя? На мой взгляд, это совершенно неверно. Максим Черниговский директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка»

По данным Максима Черниговского, в 70 тысячах населенных пунктов России, в основном, в сельской местности, в принципе, отсутствуют магазины с лицензией на право розничной реализации алкогольной продукции. Это приводит к отравлениям суррогатом алкоголя. Также, по его словам, огромное количество контрафакта реализуется через интернет-магазины. «Если говорить о предложении, вы посмотрите, какая вакханалия происходит в интернете, на сегодняшний день около трех тысяч сайтов организуют псевдоалкогольную продукцию. Вам в течение часа привезут любой алкоголь, 99 процентов, что это будет контрафактный алкоголь, в любую точку Москвы и Санкт-Петербурга», — заметил Черниговский.

Ранее идею вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов озвучил депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Он заявил, что это сделает нацию более здоровой и улучшит демографию.

