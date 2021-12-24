Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Госдуме предложили убрать алкогольные магазины из городов

Депутат Хамзаев предложил вынести алкогольные магазины за пределы населенных пунктов

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в четверг, 23 декабря, заявил, что вопрос сбережения здоровья нации, сохранения и укрепления демографии — тема геополитического значения. Однако, отметил Хамзаев, алкоголь, наркотики и табак угрожают демографии. Поэтому, считает он, России следует «взять успешный международный опыт» и убрать алкогольные магазины из городов.

Депутат привел данные «Трезвой России», согласно которым в стране выросло систематическое потребление алкоголя среди молодежи — в 2019 году этот показатель вырос на 16 процентов по сравнению с 2018 годом.

Ранее сообщалось, что Султан Хамзаев предложил Минздраву ограничить в России продажу фруктовых пивных напитков. По мнению парламентария, этот вид продукции нацелен на привлечение внимания молодежи и ее женской половины, большая часть которой никогда бы не стала употреблять пиво с классическим составом и вкусом.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД России назвали условие для переговоров по транзиту газа через Украину
Бастующие сотрудники Apple призвали отказаться от покупки продукции компании
Россиянин раскрыл способ определить плохой и хороший хостел по фотографии
В Госдуме предложили убрать алкогольные магазины из городов
В Крыму ответили на слова Путина о воссоединении полуострова с Россией
Большинство россиян запланировали работать после выхода на пенсию
Девушка написала одно сообщение от лица сестры и была публично опозорена
Лавров заявил о важности полноценного диалога с Вашингтоном
Россиянам назвали возможные причины повышения холестерина
Заммэра Москвы оценила эпидситуацию с COVID-19 в столице
Блогерша разоблачила «идеальную» внешность девушек в соцсетях и удивила фанатов
Жительницы Подмосковья нашли чужую банковскую карту и устроили шопинг
Защита обжаловала арест всех фигурантов дела об аварии на «Листвяжной»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter