В Госдуме предложили убрать алкогольные магазины из городов

Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов. Об этом сообщает РИА Новости.

Парламентарий напомнил, что президент России Владимир Путин во время пресс-конференции в четверг, 23 декабря, заявил, что вопрос сбережения здоровья нации, сохранения и укрепления демографии — тема геополитического значения. Однако, отметил Хамзаев, алкоголь, наркотики и табак угрожают демографии. Поэтому, считает он, России следует «взять успешный международный опыт» и убрать алкогольные магазины из городов.

Депутат привел данные «Трезвой России», согласно которым в стране выросло систематическое потребление алкоголя среди молодежи — в 2019 году этот показатель вырос на 16 процентов по сравнению с 2018 годом.

Ранее сообщалось, что Султан Хамзаев предложил Минздраву ограничить в России продажу фруктовых пивных напитков. По мнению парламентария, этот вид продукции нацелен на привлечение внимания молодежи и ее женской половины, большая часть которой никогда бы не стала употреблять пиво с классическим составом и вкусом.