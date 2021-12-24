В Госдуме предложили ограничить продажу одного вида пива

Депутат Госдумы, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил ограничить в стране продажу одного вида пивных напитков. Об этом сообщает RT.

Речь идет о популярных среди молодежи фруктовых пивных напитков. Соответствующее письмо Хамзаев направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

В обращении законодатель отметил, что снижение потребления алкогольной продукции, в том числе среди молодежи, — одна из основных задач государства по формированию здорового образа жизни среди россиян. При этом, отмечает Хамзаев, сейчас в российских магазинах значительная часть реализуемых алкогольных пивных напитков приходится на продукцию с фруктовыми ароматизаторами.

По мнению парламентария, этот вид продукции нацелен на привлечение внимания молодежи и ее женской половины, большая часть которой никогда бы не стала употреблять пиво с классическим составом и вкусом.

Ранее сообщалось, что Минэнерго России захотело разрешить продажу слабоалкогольных напитков, в том числе и пива, на автомобильных заправках. Снять запрет предлагается в качестве поддержки заправочного бизнеса в условиях риска резкого подорожания бензина на 2 рубля в начале следующего года. В документе отмечается, что продажи спиртного могут улучшить маржинальность АЗС.

Ограничения на продажу пива в России были введены в 2011 году, когда его приравняли к алкогольным напиткам. В частности, пиво нельзя продавать в общественном транспорте, на остановках и АЗС. На заведения общепита, работающие на транспорте, ограничения не распространяются.