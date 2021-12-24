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Россиянин посвятил 20 лет жизни созданию коллекции стеклянных поплавков

Сахалинец Игорь Самарин собрал коллекцию стеклянных поплавков из 1,5 тысячи экземпляров

Кадр: Telegram-канал Amur Mash

Житель Сахалина Игорь Самарин более 20 лет занимается бичкомбингом — коллекционированием стеклянных поплавков, которые океан выбрасывает на берег. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По словам россиянина, суть бичкомбинга заключается в буквальном «прочесывании» берега и сбору всех вещей, которые выбросил океан — от кокосовых орехов до пластиковых предметов. Однако в начале XX века движение стало ассоциироваться с коллекционированием стеклянных поплавков, которые начали появляться в США и Норвегии в конце XIX века.

Как выяснил Самарин, сегодняшние поплавки, которые он собирает на Сахалине, сделаны в Японии и Южной Корее. За 20 лет мужчина скопил коллекцию из более 1,5 тысячи экземпляров.

«У меня пока интерес сугубо, так скажем, исследовательский. Я пока занимаюсь тем, что составляю каталог», — поделился планами сахалинец.

Ранее в ноябре сообщалось, что житель Екатеринбурга собрал уникальную коллекцию марок — такая есть только у него и у министра обороны России Сергея Шойгу. Так, в нее входят самые редкие марки Тувинской народной республики.

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Дарья Рыбак
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