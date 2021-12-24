Белорус создавал сумки из пластиковых пакетов и запустил собственный бизнес

Белорусский дизайнер создал сумки из баннеров и пакетов и основал собственный модный бренд IRISKIN. Интервью с ним публикует Onliner.

Модельер Артур Дубовик рассказал, что начал подрабатывать на втором курсе университета, покупая старую одежду в секонд-хендах и перепродавая ее другим людям. Во время очередного поиска нарядов в магазине подержанных вещей мужчина придумал идею своего первого бизнеса — пошив сумок.

По словам белоруса, на протяжении полугода он разрабатывал дизайны изделий, закупал ткань, делал выкройки и отдавал их швее, которая воплощала его идеи. «Я быстро разочаровался, потому что не достиг своей цели — делать не только красивое, но и функциональное», — признался бизнесмен и добавил, что в Белоруссии невозможно приобрести хорошую фурнитуру.

Герой материала объяснил, что качественный материал представлен только в секонд-хендах, поэтому он решил покупать старые предметы гардероба и перешивать их в новые вещи. Так, например, Дубовик нашел в бутике гидрокостюм и дырявую кофту с хорошей молнией, из которых сделал первый чехол для ноутбука.

Таким образом предприниматель основал марку IRISKIN, в ассортимент которой входят борсетки, шоперы, кошельки, картхолдеры, рюкзаки, визитницы, обложки для ежедневников и паспортов. Все изделия производятся из старых палаток, рекламных баннеров, пластиковых пакетов и упаковок от кофе.

Известно, что пластик поставляют подписчики соцсетей бренда, школьники, рестораны и кофейни, а также заводы. «Я и сам звоню на производства и прошу отдавать мне ненужные обрезки и пластиковые остатки», — признался белорус. В заключение он подчеркнул, что в декабре ему удалось реализовать 43 сумки, что принесло 1110 белорусских рублей (32 тысячи рублей) прибыли.

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