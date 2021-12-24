Подсчитаны траты на индексацию пенсий в новом году

Опрошенные «Известиями» эксперты подсчитали траты федерального бюджета на индексацию страховой части пенсий россиян не ниже уровня фактической инфляции в новом 2022 году.

По данным специалистов, индексация обойдется государству в 150-200 миллиардов рублей: от 154 миллиардов при инфляции в 8,22 процента до 212,7 миллиарда при уровне инфляции 8,5 процента.

О необходимости проиндексировать страховую часть пенсий на величину выше уровня инфляции в 2021 году 23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции заявил президент Владимир Путин. При этом он привел прогнозную оценку инфляции по итогам 2021 года на уровне восьми процентов.

Такие же оценки ранее давали Центробанк (при имеющемся целевом уровне инфляции четыре процента годовых) и Минэкономразвития. Однако, по данным министерства на 20 декабря, годовая инфляция достигла 8,22 процента.

21 декабря Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до конца 2024 года. Средства, вносимые работодателями в качестве взносов для накопительной части пенсии (шесть процентов от фонда заработной платы), будут по-прежнему направляться в Пенсионный фонд, где присовокупятся к средствам страховой части.

