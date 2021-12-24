Появилось видео из российского ковид-госпиталя после пожара в реанимации

В сети появилось видео из больницы для пациентов с коронавирусом в Астрахани, где в отделении реанимации произошел пожар. Ролик был опубликован в Telegram-канале «112».

На размещенных в сети кадрах запечатлен один из входов в российский ковид-госпиталь, также видно разбитое окно, на здании заметны следы возгорания.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП в медицинском учреждении погибли два человека. Остальные пациенты были эвакуированы с места инцидента.

О пожаре в российской больнице стало известно утром в пятницу, 24 декабря. Огонь вспыхнул в реанимационном отделении «красной зоны». Пожарных направили на место ЧП по повышенному рангу сложности. Площадь пожара составила 15 квадратных метров, очаг возгорания находился на первом этаже.