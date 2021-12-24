Госдеп решил продолжить призывать Россию отвести силы от границы с Украиной

Госдеп продолжит призывать Россию отвести силы, сосредоточенные вдоль российско-украинской границы. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента США.

«Мы продолжаем призывать российское правительство выполнить свои обязательства по Минским соглашениям по отводу сил и вооружений от линии соприкосновения на востоке Украины, а также отвести силы, которые оно собрало вдоль границ Украины, и прекратить свою агрессивную и угрожающую риторику», — заявили в Госдепе.

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что приветствуют заявление ОБСЕ о возвращении к соблюдению режима прекращения огня в Донбассе, а также заявили о готовности содействовать выполнению Минских соглашений и поддержать нормандский процесс. В Госдепе подчеркнули, что решить конфликт на Востоке Украины возможно только в атмосфере деэскалации.

