Павел Деревянко остался без работы в театре Моссовета

Российский актер Павел Деревянко рассказал, что ушел из своего единственного спектакля в театре имени Моссовета, где он исполнял главную роль. Об этом сообщает Starhit.

Отмечается, что Деревянко уже 15 лет служит в культурном учреждении, однако этой зимой он остался без работы. 45-летний артист больше не будет играть в постановке «Великолепный рогоносец», так как она больше не входит в репертуар театра. «Я просто устал от этой роли, "Рогоносец" — невероятно энергозатратный спектакль, поэтому больше мы играть его не будем», — объяснил Деревянко, подчеркнув, что пока не собирается уходить из труппы театра.

Известно, что, кроме «Великолепного рогоносца», Деревянко участвовал в показах чеховских пьес в постановке режиссера Андрея Кончаловского. Однако данные спектакли с ноября этого года находятся на паузе без указания причин.

В июле стало известно, что актер Виктор Сухоруков уволился из театра имени Моссовета после десяти лет работы. Артист добавил, что не сумел найти взаимопонимание с худруком учреждения Евгением Марчелли, а также во время репетиций постановки у него постоянно возникали разногласия с режиссером Юрием Ереминым.