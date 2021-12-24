Щенок прыгнул на колени к девочке и помог диагностировать опасное заболевание

В английском городе Ливерпуль, графство Мерсисайд, щенок лабрадора прыгнул на колени 10-летней хозяйке, помог диагностировать у нее смертельно опасное заболевание и спас ей жизнь. Об этом сообщает Manchester Evening News.

В конце 2020 года на тот момент полугодовалый щенок запрыгнул на коленки к Эвелин Томсен и оставил после себя шишку на ее ноге. После того как родители девочки посмотрели на шишку, они решили отвести дочь к врачу, поскольку припухлость выглядела странно.

Сначала медики посоветовали просто приложить пакет со льдом. Однако это не помогло, и со временем опухоль не уменьшилась. Тогда Томсен отвели на прием к терапевту. В ходе обследования выяснилось, что у девочки две раковые опухоли: одна в легком, а другая на ноге. Причем на ноге у нее диагностировали саркому Юинга — злокачественную опухоль, которая растет в костях или мягких тканях вокруг костей.

Томсен пришлось пройти 14 курсов химиотерапии всего за семь месяцев. Лечение оказалось результативным, и опухоли исчезли.

Ранее сообщалось, что собака учуяла смертельно опасное заболевание хозяйки и спасла ей жизнь. По ее словам, животное заметило начавшийся у нее сепсис.