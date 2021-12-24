Описана судьба дома отдыха Гитлера

В Германии реконструируют дом отдыха нацистского лидера Адольфа Гитлера, расположенный в Баварских Альпах (община Берхтесгаден). Объект планируется открыть в 2022 году. Его судьбу описало издание Deutsche Welle.

Резиденция Бергхоф находится на высоте около тысячи метров. Гитлер присмотрел это место еще до того, как пришел к власти, — в 1920-е годы. Сначала он арендовал бревенчатый домик в лесу, а в 1933-м выкупил его и переделал в роскошное поместье с панорамными окнами, баром в подвале и боулингом.

В этом доме Гитлер проводил встречи с политиками и военачальниками со всего мира. В частности, там фюрер вел переговоры с премьер-министром Великобритании Невиллом Чемберленом и обедал с лидером итальянской фашистской партии Бенито Муссолини.

В результате бомбардировок Королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании в апреле 1945 года большая часть комплекса оказалась разрушена. В начале мая армия США выдвинулась в Берхтесгаден и оставалась там до 1995 года. После окончательного вывода американских войск власти Баварии захотели положить конец паломничеству крайне правых сторонников в резиденцию и построили на ее месте роскошный отель и архив.

До начала реконструкции место отдыха Гитлера посещали до 170 тысяч туристов в год. Учреждение не могло справиться с такой толпой, поэтому его расширили — на площади более 800 квадратных метров планируется полностью обновить постоянную экспозицию «Идиллия и преступность».

Ранее в Испании выставили на аукцион телеграмму, которую лидер нацистской Германии отправил испанскому военачальнику, командиру «Голубой дивизии», воевавшей против СССР на советско-германском фронте, генералу Муньосу Грандесу. Специалисты назвали послание первым «зерном сомнения» Гитлера в победе во Второй мировой войне.