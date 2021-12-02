Опубликована телеграмма Гитлера с первым «зерном сомнения» в победе над СССР

Телеграмму Гитлера для генерала Грандеса выставили на аукцион в Испании за 3000 фунтов

В Испании выставили на аукцион телеграмму, которую лидер нацистской Германии Адольф Гитлер написал испанскому военачальнику, командиру «Голубой дивизии», воевавшей против СССР на советско-германском фронте, генералу Муньосу Грандесу. Об этом сообщает Daily Mail.

Гитлер отправил телеграмму 2 января 1942 года, за несколько дней до поражения нацистов в битве за Москву.

Спасибо за ваши поздравления в начале года. Я уверен, что борьба с нашими врагами будет продолжаться так же успешно, как и прежде, и что окончательная победа будет за нами Адольф Гитлер фюрер

На копии печатного послания, опубликованной изданием, видно, что фюрер вставил между строк фразу trotz allem, которую с немецкого можно перевести как «несмотря ни на что». Специалист аукционного дома в испанской Малаге Ричард Дэви разговоре с Daily Mail назвал это первым «зерном сомнения» Гитлера в победе во Второй мировой войне.

«Мы часто думаем о Гитлере как о сильном человеке, который не думал о поражении, но здесь впервые у него, кажется, появляется зерно сомнения относительно победы в войне. <...> Есть что-то в этих словах, что делает заявление менее уверенным и сильным, чем изначально планировалось. Как будто он беспокоится о том, что битва может быть проиграна», — сказал Дэви.

Генерал Муньос в ответ на телеграмму пожелал Гитлеру победы. «Трудности настоящего момента могут только подтвердить мою уверенность в окончательной победе, и мое единственное желание состоит в том, чтобы отношения между нашими двумя странами могли стать еще более глубокими и близкими, даже если это будет происходить ценой тяжелых жертв», — написал испанский военачальник.

Ожидается, что телеграммы будут проданы на онлайн-аукционе в пятницу, 3 декабря, за три тысячи фунтов стерлингов (около 300 тысяч рублей).

Битва за Москву — один из переломных моментов во Второй мировой войне — началась в сентябре 1941 года. В декабре Красная армия перешла в контрнаступление и отбросила немцев на сотни километров от столицы.