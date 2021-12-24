Отношение Крыма к санкциям Запада описали фразой «плевать он хотел»

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс описал отношение полуострова к санкциям Запада фразой «плевать он хотел». Он рассказал о влиянии санкций РИА Новости.

«Санкции Запада - это их фишка, на которую они поставили и занимаются этой ерундой. Но самое главное, что их санкции не смогли остановить развитие Крыма. Да, есть, конечно, проблемы, сложности, но Крым живет, Крым развивается и плевать он хотел на санкции», — сказал Фикс.

По его словам, западные страны применяют к Крыму двойные стандарты. Фикс подчеркнул, что с одной стороны, они показывают себя приверженцами демократии, а с другой — не признают демократическое волеизъявление крымчан в 2014 году. Он добавил, что в Крыму на санкции не обращают внимания, они совершенно не волнуют. «У нас есть задачи, которые необходимо решать, чтобы жизнь крымчан становилась лучше. При помощи России мы все решим», — заключил вице-спикер.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил присоединение Крыма в 2014 году. Он заявил, что Россия не могла отказать Севастополю и Крыму, и оказалась в ситуации, когда не могла поступить иначе.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

