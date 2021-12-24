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В Карачаево-Черкесии выпустили книгу для детей на ногайском языке

В Карачаево-Черкесии издали сборник детского фольклора на ногайском языке

Фото: Пресс-служба Главы и Правительства Карачаево-Черкесской Республики

В Карачаево-Черкесии выпустили сборник для детей на ногайском языке — «Алтын китап» («Золотая книга»). Об этом сообщает портал «Национальный акцент» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Отмечается, что в книгу вошли различные фольклорные произведения: колыбельные песни, сказки, загадки, пословицы и поговорки, игровой фольклор. Кроме того, в сборнике можно найти азбуку, информацию об основах народного этикета, истории и культуре ногайцев, календарь и классические произведения ногайской детской литературы.

Как надеются авторы «Золотой книги», она позволит приобщить детей к традиционным и общечеловеческим ценностям, а также пробудить в них интерес к родному языку и культуре.

Общий тираж сборника составил 500 экземпляров. В его создании приняли участие специалисты Карачаево-Черкесского института гуманитарных исследований и сотрудники местных СМИ.

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Варвара Кошечкина
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