В МИД заявили о готовности России к переговорам с Украиной по транзиту газа

Москва готова на переговоры о продлении транзита газа через Украину, когда будет понимание, кто, в каких объемах и на каких условиях будет его закупать. Об этом РИА Новости заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Он отметил, что вопросы поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы и его транзита через территорию Украины носят исключительно коммерческий характер. «По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична», — сказал Полищук.

Дипломат напомнил, что действующий контракт на транзит газа действует еще три года — до 31 декабря 2024 года, однако Киев уже сейчас ставит вопрос о его продлении, что «может преследовать только политические цели», — заметил он.

Ранее глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон допустил, что Россия уже нынешней зимой может прекратить транзит газа через Украину​​​. По его словам, сигналами, свидетельствующими о намерениях Москвы, можно считать прекращение поставок российского энергетического угля на Украину, стягивание войск на границе двух стран и блокирование поставок угля из Казахстана.

Возглавляемая Макогоном компания была образована в конце 2019 года после подписания пятилетнего контракта с «Газпромом» на транзит газа из России. По его условиям, «Нафтогаз Украины» выступает посредником между «Газпромом» и «Оператором ГТС Украины».

Российский президент Владимир Путин ранее неоднократно говорил о заинтересованности Москвы в сохранении украинского транзита и о возможном увеличении его объемов после 2024 года.