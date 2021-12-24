Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД заявили о готовности России к переговорам с Украиной по транзиту газа

Алексей Полищук: Россия готова на переговоры о продлении транзита газа через Украину

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Москва готова на переговоры о продлении транзита газа через Украину, когда будет понимание, кто, в каких объемах и на каких условиях будет его закупать. Об этом РИА Новости заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Он отметил, что вопросы поставок российского газа в страны Западной и Центральной Европы и его транзита через территорию Украины носят исключительно коммерческий характер. «По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях. Тема транспортировки в данном случае вторична», — сказал Полищук.

Дипломат напомнил, что действующий контракт на транзит газа действует еще три года — до 31 декабря 2024 года, однако Киев уже сейчас ставит вопрос о его продлении, что «может преследовать только политические цели», — заметил он.

Материалы по теме:
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам. Чем это грозит России через несколько лет?
«Газпром» и Евросоюз не могут договориться по поставкам газа и ценам.Чем это грозит России через несколько лет?
17 ноября
Новый порядок. Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
Новый порядок.Войны, власть женщин и путь к вечной жизни — самый невероятный экономический прогноз на 2022 год
2 декабря

Ранее глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон допустил, что Россия уже нынешней зимой может прекратить транзит газа через Украину​​​. По его словам, сигналами, свидетельствующими о намерениях Москвы, можно считать прекращение поставок российского энергетического угля на Украину, стягивание войск на границе двух стран и блокирование поставок угля из Казахстана.

Возглавляемая Макогоном компания была образована в конце 2019 года после подписания пятилетнего контракта с «Газпромом» на транзит газа из России. По его условиям, «Нафтогаз Украины» выступает посредником между «Газпромом» и «Оператором ГТС Украины».

Российский президент Владимир Путин ранее неоднократно говорил о заинтересованности Москвы в сохранении украинского транзита и о возможном увеличении его объемов после 2024 года.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США вновь заявили о наращивании российских войск на границе с Украиной
В МИД заявили о готовности России к переговорам с Украиной по транзиту газа
Число жертв тайфуна на Филиппинах превысило 300
Врач назвал разницу между аллергией на холод и обморожением и дал советы
Щенок прыгнул на колени к девочке и помог диагностировать опасное заболевание
Орбиту МКС изменили
На Украине представили новую систему боевых наград с символами националистов
Apple исправила старую ошибку в iPhone ценой появления новой
Экономист спрогнозировала будущее рубля к Новому году
Пушков ответил на обвинения США в адрес России в нарушении правил ВТО
Отношение Крыма к санкциям Запада описали фразой «плевать он хотел»
Мусору от пива нашли необычное применение
Стало известно о возможном участии Турции в операции НАТО в Донбассе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter