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Собчак рассказала о пирожках «на халяву» на пресс-конференции Путина

Ведущая Собчак на вопрос о пресс-конференции президента Путина: пирожки были на халяву

Кадр: Telegram-канал Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о бесплатных пирожках на ежегодной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Она опубликовала запись в своем Telegram-канале.

Ведущая прикрепила скриншот Instagram-сторис, на которую подписчики отвечали ей вопросом: «Сколько стоит пирожок с капустой?»

«Отвечаю на один из самых популярных вопросов. Пирожки там были бесплатные, то есть на халяву», — написала ведущая.

Ранее ведущий программы «60 минут» и депутат Госдумы Евгений Попов назвал Собчак «дамой с серебряной ложкой во рту». Поводом для критики стало то, что Собчак получила аккредитацию на пресс-конференцию от издания Ostorozhno, которое за историю существования выпустило только одну новость.

23 декабря Собчак задала на пресс-конференции Путина вопрос о присвоении звания генерала начальнику иркутского УФСИН Леониду Сагалакову, которого ранее обвиняли в угрозах пытками в отношении заключенных региона. В ответ на это глава государства заявил, что решения о присвоении званий должностным лицам принимаются с учетом информации из разных источников.

Марина Совина
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