Жители Севастополя и Крыма благодарны руководству России за решение о защите полуострова, которое было принято после произошедшего государственного переворота на Украине. Так сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева ответила на слова президента Путина о воссоединении полуострова с Россией, ее цитирует РИА Новости.

В ходе большой ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин заявил, что до государственного переворота на Украине идея воссоединения Крыма с Россией не приходила ему в голову. После событий в Киеве отказать жителям Крыма и Севастополя в защите глава государства не смог.

«И в этой ситуации не бросить нас — русских людей, которые вышли защитить свою историю, язык и вернуться в свое Отечество — было единственно правильное решение», — сказала Алтабаева.

Она добавила, что подавляющее большинство севастопольцев и крымчан разделяют ее мнение и благодарны за принятое решение. Сенатор считает, что движение Народной воли 23 февраля 2014 года продемонстрировало, что жители Севастополя не будут жить на Украине, где «произошел переворот, и национализм и фашизм празднуют победу».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, во время которого подавляющее большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали такое решение. Украина, страны Европейского союза и США отказались признавать результаты голосования и назвали присоединение региона аннексией. Москва отвергает эти обвинения и настаивает на том, что процедура референдума и дальнейшего вхождение Крыма в состав РФ соответствовали нормам международного права.