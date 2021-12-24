У судьи Конституционного суда Украины нашли землю в Крыму

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) на Украине нашло незадекларированный участок в Крыму у судьи Конституционного суда (КС) Украины Виктора Кривенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на НАПК.

Агентство проверяло декларации судей КС. В итоге у Кривенко обнаружили недостоверные сведения — судья не задекларировал земельный участок на 4 миллиона гривен (более 10,8 миллиона рублей).

Незадекларированную недвижимость на 2,4 миллиона гривен (более 6,4 миллиона рублей) обнаружили у второго судьи Александра Касминина. Он не указал сведения о стоимости квартиры в Киеве площадью 150,5 квадратного метра.

В августе 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что чиновники Украины приобретают недвижимость в Крыму, оформляя ее на подставных лиц. В своем заявлении он сослался на оперативную информацию, отметив, что официально подтвердить слова будет проблематично.