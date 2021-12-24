В Кузбассе появилась обязательная клятва горняка

Власти Кемеровской области ввели обязательную клятву для безопасности горняков. О ее появлении рассказал в своем Instagram-аккаунте заместитель губернатора по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов.

В своем посте он подчеркнул, что вопрос безопасности труда шахтеров всегда будет на первом месте. Панов объяснил, что до введения клятвы власти Кузбасса посоветовались с горняками.

На шахтах в Кемеровской области продолжают устанавливать современное оборудование, добавил он.

«Каждый шахтер должен понимать, что несет ответственность за собственную безопасность, а также за жизни и здоровье своих коллег», — отметил Панов.

Ранее заместитель генпрокурора России Дмитрий Демешин рассказал «Ленте.ру» о системных нарушениях, которые вскрылись в Кузбассе после проверок.

Демешин отметил, что до трагедии на шахте «Листвяжная» контроль со стороны органов контроля и правоохраны был недостаточным. Заместитель генпрокурора внес представление об устранении нарушений руководителю управления Ростехнадзора в Сибири Александру Мироненко.

Кроме того, в ходе встречи прокурор региона объявил предостережения начальнику главного управления МЧС России по Кемеровской области Алексею Шульгину.

25 ноября в шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области произошел взрыв метана. В итоге погиб 51 человек, а пострадали еще 106 человек. Позднее, после проверки обстоятельств произошедшего, следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.