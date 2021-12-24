Японского дипломата вызвали в МИД из-за учений США у границ России

17 декабря МИД России вызвал представителя японского посольства в Москве и выразил протест из-за японо-американских военных учений у границ РФ, в районе острова Хоккайдо. Об этом пишет ТАСС.

В заявлении министерства подчеркивается, что Москва продолжит отслеживать «действия, за которыми видится упорное нежелание Токио предпринимать практические шаги по учету российских озабоченностей в сфере безопасности». «Учения Японии и США у границ России — серьезный вызов и потенциальная угроза безопасности на Дальнем Востоке», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Кроме того, в ходе беседы Японии «заявили решительный протест» по поводу открытия выставки в Токио, посвященной южным Курильским островам: в МИД считают, что ее представили в свете «незаконных территориальных притязаний» на территории РФ.

Из-за спора о принадлежности южной части Курил Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.