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Японского дипломата вызвали в МИД из-за учений США у границ России

ТАСС: МИД РФ выразил озабоченность представителю посольства Японии из-за учений с США

Фото: Артем Рамазани-Зубов / Коммерсантъ

17 декабря МИД России вызвал представителя японского посольства в Москве и выразил протест из-за японо-американских военных учений у границ РФ, в районе острова Хоккайдо. Об этом пишет ТАСС.

В заявлении министерства подчеркивается, что Москва продолжит отслеживать «действия, за которыми видится упорное нежелание Токио предпринимать практические шаги по учету российских озабоченностей в сфере безопасности». «Учения Японии и США у границ России — серьезный вызов и потенциальная угроза безопасности на Дальнем Востоке», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Кроме того, в ходе беседы Японии «заявили решительный протест» по поводу открытия выставки в Токио, посвященной южным Курильским островам: в МИД считают, что ее представили в свете «незаконных территориальных притязаний» на территории РФ.

Из-за спора о принадлежности южной части Курил Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.

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Елизавета Наумова
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