Жители российского города в 40-градусные морозы нарисовали «Чудо на льду»

Жители Якутска в 40-градусный мороз нарисовали новогоднюю «открытку» на Талом озере в рамках Всероссийской праздничной акции «Чудо на льду», сообщает агентство «Новости Якутии».

Идея о создании гигантского рисунка принадлежит жителю села Марково Амурской области Валерию Мельникову. Россиянин на протяжении десятилетий выбирался на озеро и лопатой расчищал снег в виде того или иного изображения. В 2020 году Мельникова не стало, и его дело стали продолжать односельчане. Они создали целую тематическую акцию. В этом году ее поддержали в Министерстве природных ресурсов и экологии России.

Глава Якутии Айсен Николаев поблагодарил всех людей, которые не побоялись суровых морозов и подарили городу новогоднее настроение. Художниками на льду, по его словам, выступили 50 человек.

В Якутии 40-градусные морозы установились в конце ноября. Тогда в Якутске днем была зафиксирована температура минус 33-35 градусов.

Из-за морозов в десяти селах Усть-Алданского района Якутии школьников отправили на дистанционное обучение. Самая низкая температура была зафиксирована в селе Кылайы — там столбики термометров опускались до минус 50 градусов.