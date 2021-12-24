В МИД потребовали прекратить «преступную охоту» США на российских граждан

Проблема задержания россиян в третьих странах шире, чем вопрос о надуманности санкций, речь идет похищении граждан России по запросу американских властей и предъявлении обвинений людям ничего не совершивших, но представляющих некую угрозу США. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Таким образом дипломат прокомментировала ситуацию с арестом россиянина Олега Никитина, осужденного в США за сговор с целью нарушения введенных Вашингтоном в отношении России санкций на поставки некоторых видов оборудования. По словам Захаровой, подобные ситуации становятся возможными из-за действий Вашингтона, сократившего консульские возможности России в стране.

«За последние годы зафиксированы несколько десятков подобных случаев (задержания россиян — прим. «Ленты.ру»). Они разные, но с другой стороны их многое объединяет», — отметила официальный представитель, обратив внимание, что МИД всегда указывает на неприемлемость ареста граждан России в третьих странах и требует «незамедлительного прекращения такой преступной охоты».

Ранее Никитин был освобожден из заключения и депортирован в Россию спустя почти три месяца после официального решения суда об окончании его срока содержания под стражей и более чем двухлетнего срока отбытия им наказания. Несмотря на его хронические заболевания, правоохранительные органы США не оказывали ему медицинскую помощь в этот период. Однако Никитина удалось освободить и обеспечить ему путь домой благодаря усилиям МИД России.