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Ломающий новогодние елки ветер в Норильске попал на видео

В Норильске сняли на видео, как ураган ломает новогоднюю елку и разносит листы железа

В Норильске 23 декабря прошел ураганный ветер. Некоторые последствия шторма были запечатлены горожанами на видео и опубликованы в соцсетях, сообщает Ngs24.ru.

В частности, на видео попал момент, как ветер напополам сломал наряженную новогоднюю елку в ледовом детском городке. На другой записи видно, как норильчане с трудом передвигаются сквозь метель из-за сильнейшего встречного ветра.

Также житель города снял, как ураган разнес по тротуару и проезжей части лежавшие стопкой листы железа. К счастью, в этот момент рядом никого не было.

Отмечается, что спецслужбы объявляли штормовое предупреждение — порывы ветра достигали 35 метров с секунду. В мэрии Норильска изданию сообщили, что к середине дня 24 декабря ветер стих в центре городе, при этом отметив, что видео с трудом идущими людьми, вероятно, было снято в промзоне далеко от центра.

Антон Похиляк
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