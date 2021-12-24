Песков прокомментировал работу оперштаба по борьбе с COVID-19

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал работу оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Его слова в пятницу, 24 декабря, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что там учитывают все необходимое.

По данным на 24 декабря, в России за минувшие сутки выявили 24 703 новых случая COVID-19. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 10 343 353.