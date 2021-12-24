Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Песков прокомментировал работу оперштаба по борьбе с COVID-19

Песков: необходимости в импульсах Путина в адрес оперштаба по борьбе с COVID-19 нет

Фото: Aleksey Nikolsky / Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал работу оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Его слова в пятницу, 24 декабря, приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что там учитывают все необходимое.

По данным на 24 декабря, в России за минувшие сутки выявили 24 703 новых случая COVID-19. Общее число инфицированных в стране с начала пандемии достигло 10 343 353.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Ближайший соратник Ельцина признал свою вину в развале СССР
В Кремле оценили роль Турции в ситуации в Донбассе
В регионах начали возбуждать уголовные дела из-за нехватки угля для жителей
Песков прокомментировал работу оперштаба по борьбе с COVID-19
Кремль рассказал о сроках ожидания ответов США по гарантиям безопасности
Песков прокомментировал данные о больной журналистке на пресс-конференции Путина
Российская журналистка прошла на конференцию Путина с неправильными ПЦР-тестами
Россия подтвердила готовность к диалогу с НАТО по безопасности
Россияне назвали главные слова уходящего года
Женщина несколько месяцев хранила в рюкзаке ключ к богатству и не знала об этом
Российским военным поставили модернизированные машины для эвакуации танков
В Совфеде пообещали защитить Донбасс в случае нападения Украины
России пригрозили войной с НАТО на два фронта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter